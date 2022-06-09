Belediye Derincespor Ahmet Güntepe ile devam dedi

3. Lig’deki temsilcilerimizden ve son süreçte bunalımlı bir süreçten geçen Belediye Derincespor’da Ahmet Güntepe dördüncü kez başkan oldu.

4 DEĞİŞİKLİK VAR

Çoğunluğun aranmadığı ve Derince Belediye Spor Tesisleri’nde gerçekleşen genel kurulda seçime tek liste ile giren Ahmet Güntepe başkanlığa devam etti. Yeni yönetimde Gökhan Özecik, Coşkun Kaya, Abdullah Çimen ve Süleyman Çetin yer alırken, Abdurrahman Kaya, Adem Kırak, Kenan Öge ve Mahmut Koyun ise işlerinin yoğunluğu nedeni ile yönetimden ayrıldı.

TAHMİNİ BÜTÇE 10 MİLYON 500 BİN

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Ak Parti İlçe Başkanı Koray Merdan’ın da katılım sağladığı genel kurulda gelir gider, faaliyet ve denetim raporlarını Ethem Olgun okurken raporlar oy birliği ile ibra edildi. Derince ekibinin yeni sezondaki tahmini bütçesi ise 10 milyon 500 bin lira olarak açıklandı. Son olarak divan heyetine tek liste sunuldu ve Ahmet Güntepe başkanlığındaki liste de oy birliği ile kabul edildi. Gün sonunda toplu halde fotoğraf verildi.

GÜNTEPE TEŞEKKÜR ETTİ

Belediye Derincespor Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe teşekkür konuşmasında “Bizler 14-15 yıldır buradayız ve bu işi seviyoruz. Yönetimde birkaç arkadaşımızın işlerinden dolayı değişiklik yaptık. Yönetime yeni gelen arkadaşlara başarılar diliyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

BELEDİYE DERİNCESPOR YÖNETİM KURULU

· Ahmet Güntepe ( Başkan)

· Cevat Aygün

· Gökhan Özecik

· Bülent Aykurt

· Arif İpek

· Ethem Olgun

· Abdullah Çimen

· Eren Kazgan

· Fahri Akyol

· Hüseyin Gezer

· Coşkun Kaya

· Süleyman Çetin

· Murat Subaşı

· Mustafa Polat

· Osman Yusuf Cömert

· Recep Kaçmaz

· Savaş Eminoğlu

YÖNETİM KURULU

· Mesut Azaklıoğlu

· Hamit Yağız

· Hasan Yalçın

· Murat Yeşil

· Ahmet Aslan

· Ali Evren Eyyüboğlu

· Ufuk Yükselmiş

· Bülent Kılıç

· Ufuk Birgül

· Sezgin Kavurt

· Kamil Fehmi Yoldemir

· Adem Çelebi

· Zeki Şahin

· Emre Yağız

· Tuncay Yılmaz

DENETİM KURULU ASİL

· Musa Adıyaman

· Hülya Yıldırım

· Erol Küçük

DENETİM KURULU YEDEK

· Turgut Kanık

· İdris Kartal

· Erkan Gök

KASKF DELEGELERİ

· Ahmet Güntepe

· Bülent Aykurt

· Alper Gültekin