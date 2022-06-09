Zeki Aygün: Bu gemiyi hep birlikte götüreceğiz

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Derincespor Kulübü’nün olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada “Bu gemiyi hep birlikte götüreceğiz” diyerek yüreklere su serpti.

TEBRİK EDERİM

Başarılı bir sezonu geride bıraktıkları için emeği geçenleri kutlayan Aygün şu şekilde konuştu: Öncelikle kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Derincespor, adı üzerinde Derince’nin ortak malı. Bugüne kadar görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu zor ortamda diğer kulüplere göre az bir bütçe ile böylesi başarı sağlayan bizden başka bir takım bölgemizde yok. Gerçekten tebrik etmek lazım.

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Profesyonel takımların yönetimlerinde zaman zaman farklılıklar yaşanabilir. Allah’a şükür biz bu tür farklılıklara müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Temiz, dürüst ve ilkeli bir şekilde burayı yönetmemiz lazım. Amacımız 51 branşta, 4 bin 500’e yakın sporcumuzu en iyi şekilde yetiştirmek, özellikle futbolda ülke dışından futbolcu almak yerine kendi yetiştirdiklerimizle başarıyı yakalamaktır.

YOLUMUZ AÇIK OLSUN

Yetiştirdiğimiz futbolcuları Kocaelispor’a ya da diğer takımlara kazandıralım ve bu şekilde kendi çarkımızı döndürelim. Bu kulübün, ne kadar zorluk da çekse de sahipsiz olmadığını herkese göstermemiz lazım. Biz de bu işin tepesindeyiz ya da her hangi bir yerindeyiz. Hep beraber bu gemiyi götüreceğiz. Yolumuz, yolunuz açık olsun.