Koray Merdan: Hayırlı olsun

Belediye Derincespor’un genel kuruluna katılan Ak Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan şu ifadelere yer verdi: Bir siyasetçiden ziyade, Derince Belediyespor taraftarı ve bir kardeşiniz olarak bu kulübün başarılarından gurur duymuş bir hemşeriniz olarak buradayım. Yeni yönetiminiz hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın ve inşallah güzel hizmetlerde bulunun. Önceki dönemlerde yöneticilik yapmış büyüklerime ve kardeşlerime de teşekkür ederim. Bizlere çoğu zaman büyük mutluluklar yaşattılar. Bu sezonda da inşallah yönetim, teknik kadro ve futbolcularımızın, sakatlık olmadan, sağlıklı bir başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum.