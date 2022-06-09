09 Haz 2022 - 15:43- Spor G: 09 Haz 2022 - 15:44

Koray Merdan: Hayırlı olsun

Belediye Derincespor’un genel kuruluna katılan Ak Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan şu ifadelere yer verdi: Bir siyasetçiden ziyade, Derince B...
Koray Merdan: Hayırlı olsun mask

Belediye Derincespor’un genel kuruluna katılan Ak Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan şu ifadelere yer verdi: Bir siyasetçiden ziyade, Derince Belediyespor taraftarı ve bir kardeşiniz olarak bu kulübün başarılarından gurur duymuş bir hemşeriniz olarak buradayım. Yeni yönetiminiz hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın ve inşallah güzel hizmetlerde bulunun. Önceki dönemlerde yöneticilik yapmış büyüklerime ve kardeşlerime de teşekkür ederim. Bizlere çoğu zaman büyük mutluluklar yaşattılar. Bu sezonda da inşallah yönetim, teknik kadro ve futbolcularımızın, sakatlık olmadan, sağlıklı bir başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum.

09 Haz 2022 - 15:43 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.355.704 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ufuk Birdal’da mutlu son! mask
Ufuk Birdal’da mutlu son!
Koray Merdan: Hayırlı olsun mask
Koray Merdan: Hayırlı olsun
Kupa sever Hamza!  mask
Kupa sever Hamza! 
Zeki Aygün: Bu gemiyi hep birlikte götüreceğiz mask
Zeki Aygün: Bu gemiyi hep birlikte götüreceğiz
Belediye Derincespor Ahmet Güntepe ile devam dedi mask
Belediye Derincespor Ahmet Güntepe ile devam dedi
Faruk Akkoyun: Kırkpınar şampiyonluğuna çok uzak değiliz mask
Faruk Akkoyun: Kırkpınar şampiyonluğuna çok uzak değiliz
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL