Kupa sever Hamza! 

İlimizin yetiştirdiği başarılı kanat forvetlerden Hamza Bayoğlu bu sezon Düzce 81 Spor Kulübü ile çok başarılı bir sezon geçirdi ve takımının Bölgesel Amatör Lig’e yükselmesinde kilit rol oynadı. Aynı ilin kulüplerinden Çilimli Belediyespor ile de aynı başarıyı elde eden Hamza Bayoğlu, ilimizde Hereke Yıldızspor ile Süper Amatör Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
KARAR VERMEDİ
Adeta kupa canavarı olan etkili kanat oyuncusu bu sezon Düzce 81 forması ile 12 gol attı, 8 de asist yaptı. Düzce 81 Spor Kulübü’nün yeni sezonda da iddialı bir kadro ile mücadele edeceği ifade edilirken, Hamza’nın öncelikli olarak kulübü ile görüşeceği, bir gelişme olmazsa gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi. Hamza ilimizde Körfez Futbol Kulübü A2, BAL takımlarından Cayırovaspor ve Gebzespor ile Süper Amatör Lig takımlarından Kandıra Genclerbirliği takımlarının da formasını terletmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.