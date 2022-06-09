Ufuk Birdal’da mutlu son!

Kocaelispor Elit U-19 takımının en golcü futbolcusu Ufuk Birdal’ın yetiştiği kulüp olan Altınordu’dan evrakları alındı. Bu sezon yeşil siyahlı forma ile 16 gol atan, 10 asist yapan Ufuk için sonraki satıştan Altınorduspor Kulübü’ne yüzde 50 pay verilecek. Altınordu ekibi bu onayın sonunda yetiştirme bedeli olan 290 bin liradan da feragat etti. Böylelikle Ufuk Birdal profesyonel yapılacak ve yaz transfer döneminin ilk günü olan 17 Haziran’da da TFF sitemindeki yerini alacak.