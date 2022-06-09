Gölcükspor, Ömer Faruk Uzuner’e emanet!

Bu sezon ikinci kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Gölcükspor’da teknik direktör Ömer Faruk Uzuner oldu. Daha önce de kırmızı siyahlı kulüpte görev alan başarılı çalıştırıcı ile akşam yapılan görüşmenin ardından resmi anlaşma sağlandı ve Uzuner kendisini Gölcükspor teknik direktörü yapan sözleşmeye imza attı. Gölcükspor’da futbol da oynayan genç teknik adamın ekibinde yardımcı antrenör olarak Fırat Çakmak, kaleci antrenörü olarak ise Murat Onar görev alacak. Kondisyoner için ise bir hafta içinde karar verilecek.