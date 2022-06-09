Gölcükspor, Ömer Faruk Uzuner’e emanet!

Bu sezon ikinci kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Gölcükspor’da teknik direktör Ömer Faruk Uzuner oldu. Daha önce de kırmızı siyahlı kulüpte görev alan başarılı çalıştırıcı ile akşam yapılan görüşmenin ardından resmi anlaşma sağlandı ve Uzuner kendisini Gölcükspor teknik direktörü yapan sözleşmeye imza attı. Gölcükspor’da futbol da oynayan genç teknik adamın ekibinde yardımcı antrenör olarak Fırat Çakmak, kaleci antrenörü olarak ise Murat Onar görev alacak. Kondisyoner için ise bir hafta içinde karar verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.