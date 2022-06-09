09 Haz 2022 - 15:47- Spor G: 09 Haz 2022 - 15:49

Nedim Gürel, Kırkpınar Güreşleri öncesi iddialı

İzmit Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin bu yılki şampiyonu Nedim Gürel, Kırkpınar’da da iddialı olduğunu ifade etti. Gürel öte yandan Taşköprü...
Nedim Gürel, Kırkpınar Güreşleri öncesi iddialı mask

İzmit Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin bu yılki şampiyonu Nedim Gürel, Kırkpınar’da da iddialı olduğunu ifade etti. Gürel öte yandan Taşköprü Güreşleri’nde üst üste ikinci şampiyonluğunu almak için elinden geleni yapacağını belirtti.

 

MORAL BULDUM

Son dönemin yağlı güreşte parlayan yıldızı Gölcüklü Nedim Gürel gazetemize yaptığı açıklamada Kırkpınar öncesi oldukça formda olduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu: Hafta sonu Seka Park Güreşleri çok güzel geçti. Ben de başpehlivan oldum ve moral buldum. Saha ve seyircimiz önünde güzel güreşler yapmaya devam ediyorum. Sırada Taşköprü Güreşleri var.

 

PROVA OLACAK

Geçen yıl Körfez Taşköprü Güreşleri’nde üçüncü oldum. Bu kez birinci olmak ve altın kemere 1 adım daha yaklaşmak için elimden geleni yapacağım. Kırkpınar’a sadece 3 hafta kaldı. Kırkpınar öncesindeki Taşköprü Güreşleri tam bir prova olacak. Ben her güreş organizasyonunda en üstte olmak için mücadele ederim. Taşköprü Güreşleri için de değişen bir şey olmayacak.

 

BİR SÖZÜMÜZ VAR

Kırkpınar’da da Altınkemer için elimizden yapacağının bilinmesini isterim. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın bizleri bir araya getirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Buradaki ortamımız çok güzel. Bir sözümüz var demiştik. O sözümüzü yerine getirmek istiyoruz. Bu bakımdan yılmadan çalışmaya, çabalamaya devam edeceğim.

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09 Haz 2022 - 15:47 - Spor

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