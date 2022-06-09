09 Haz 2022 - 15:48- Spor G: 09 Haz 2022 - 15:49

Muhammed Emin’in sünnet cemiyeti 11 Haziran’da

İlimizde uzun yıllar futbol oynayan genç iş insanı Sedat Sözen ile Şaziye hanımın oğlu Muhammed Emin’in sünnet cemiyeti 11 Haziran Cumartesi gerçekle...
Muhammed Emin’in sünnet cemiyeti 11 Haziran’da mask
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İlimizde uzun yıllar futbol oynayan genç iş insanı Sedat Sözen ile Şaziye hanımın oğlu Muhammed Emin’in sünnet cemiyeti 11 Haziran Cumartesi gerçekleşecek. Aynı zamanda Dilovası Belediye Başkanvekili Nizamettin Sözen ile iş insanı Erdoğan Salman’ın da torunu olan Muhammed Emin’in cemiyeti Tavşancıl Çay Bahçesi’nde saat 18.00 ile 23.00 saatleri arasında olacak. İlimizde çok geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Sözen ve Salman aileleleri, Muhammed Emin’in cemiyetine tüm eş, dost ve akrabalarını bekliyor.

09 Haz 2022 - 15:48 - Spor

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Muhammed Emin’in sünnet cemiyeti 11 Haziran’da mask
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