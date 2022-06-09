Gölcük köyleri bu turnuvada bir araya geliyor

Gölcük Belediyesi’nin katkıları ile bu yıl 4.’sü düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası başladı. Kavaklı Stadı’nda düzenlenen turnuvanın açılışına Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Ak Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, KASKF Başkanı Murat Aydın katıldı. Turnuvada Hasaneyn, Siretiye, Selimiye, Hamidiye, Mamuriye, Şevketiye, Beylik, Lütfiye, Sofular, Nüzhetiye ve Ümmiye olmak üzere 11 köy mücadele ediyor. Selimiye ve Sofular arasında oynan açılış maçında tribünleri tamamen dolduran seyirciler, coşku ile takımlarına destek verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.