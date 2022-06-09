Gölcük köyleri bu turnuvada bir araya geliyor

Gölcük Belediyesi’nin katkıları ile bu yıl 4.’sü düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası başladı. Kavaklı Stadı’nda düzenlenen turnuvanın açılışına Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Ak Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, KASKF Başkanı Murat Aydın katıldı. Turnuvada Hasaneyn, Siretiye, Selimiye, Hamidiye, Mamuriye, Şevketiye, Beylik, Lütfiye, Sofular, Nüzhetiye ve Ümmiye olmak üzere 11 köy mücadele ediyor. Selimiye ve Sofular arasında oynan açılış maçında tribünleri tamamen dolduran seyirciler, coşku ile takımlarına destek verdi.