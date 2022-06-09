09 Haz 2022 - 15:49- Spor G: 09 Haz 2022 - 15:50

Betaspor ve Banas Petrol zorlanmadı

10’uncu kez düzenlenen Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda ikinci tur maçları önceki akşam devam etti. Betaspor ve Banas Petrol çeyrek finale kal...
Betaspor ve Banas Petrol zorlanmadı mask
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10’uncu kez düzenlenen Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda ikinci tur maçları önceki akşam devam etti. Betaspor ve Banas Petrol çeyrek finale kalan takımlar oldu.

 

İKİNCİ YARIDA FARK OLDU

İki güçlü takımın mücadelesinde Betaspor ve Mavi Nokta Motors karşılaştı. İki takım da ilk dakikalardan itibaren açık bir futbol sergiledi. Mücadelede ilk golü Mavi Nokta Motors bulurken, Betaspor daha sonra oyunda dengeyi sağladı ve etkili futbolunu gollerle süsleyerek 2-1 öne geçti. İlk yarının son bölümlerinde Tolga’nın kırmızı kart görmesinin ardından eksik kalan Mavi Nokta Motors rakibine karşılık vermekte zorlandı ve mücadeleyi Betaspor 9-2 kazandı.

 

CENK KARTOV’DAN YARIM DÜZİNE GOL

Kadrosu ile turnuvadaki iddiasını ortaya koyan Banas Petrol, Mehmet Ak Auto karşısında müsabakanın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun ortaya koydu ve farka rahat koştu. İlk yarıyı 5-0 önde tamamlayan Banas Petrol, karşılaşmadan da 10-1 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Süper Amatör Lig’in gol kralı Cenk Kartov attığı 6 golle dikkat çeken futbolcu oldu.

09 Haz 2022 - 15:49 - Spor

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