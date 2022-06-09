Futsalda şampiyon Muallim Naci oldu

2021-2022 Okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen İzmit İlçe Genç Erkek Futsal İlçe birinciliği sona erdi. İzmit İlçe Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya’nın da yer aldığı final gününde 1.Muallim Naci Anadolu Lisesi, 2.Yahyakaptan Anadolu Lisesi, 3.Sabancı MTAL ve 4.de Yahyakaptan MTAL oldu. Gün sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.