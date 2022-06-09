09 Haz 2022 - 15:49- Spor G: 09 Haz 2022 - 15:51

Futsalda şampiyon Muallim Naci oldu

2021-2022 Okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen İzmit İlçe Genç Erkek Futsal İlçe birinciliği sona erdi. İzmit İlçe Kaymakamı Yusuf Ziya Çe...
Futsalda şampiyon Muallim Naci oldu mask

2021-2022 Okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen İzmit İlçe Genç Erkek Futsal İlçe birinciliği sona erdi. İzmit İlçe Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya’nın da yer aldığı final gününde 1.Muallim Naci Anadolu Lisesi, 2.Yahyakaptan Anadolu Lisesi,  3.Sabancı MTAL ve 4.de Yahyakaptan MTAL oldu. Gün sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.

09 Haz 2022 - 15:49 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.355.704 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Betaspor ve Banas Petrol zorlanmadı mask
Betaspor ve Banas Petrol zorlanmadı
Futsalda şampiyon Muallim Naci oldu mask
Futsalda şampiyon Muallim Naci oldu
Muhammed Emin’in sünnet cemiyeti 11 Haziran’da mask
Muhammed Emin’in sünnet cemiyeti 11 Haziran’da
Gölcük köyleri bu turnuvada bir araya geliyor mask
Gölcük köyleri bu turnuvada bir araya geliyor
Nedim Gürel, Kırkpınar Güreşleri öncesi iddialı mask
Nedim Gürel, Kırkpınar Güreşleri öncesi iddialı
Ufuk Birdal’da mutlu son! mask
Ufuk Birdal’da mutlu son!
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL