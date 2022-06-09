09 Haz 2022 - 15:54- Gündem G: 09 Haz 2022 - 15:57

Koruma Klor Fabrikası’nın iskele alanı imar revizyonunda oy çokluğu!

İzmit ve Derince Belediyeleri İlave İskele Alanı imar planı revizyonu ile ilgili raporunda Koruma Klor Fabrikası’nın iskele uzatma projesi oy çokluğuyla kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Plan raporunda açıkça görülüyor ki kapasite artışı ön görülüyor” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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Koruma Klor Fabrikası’nın iskele alanı imar revizyonunda oy çokluğu! mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı birinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 110 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

“BU YÜZDEN ŞERH KOYDUK”

İzmit ve Derince Belediyeleri İlave İskele Alanı imar planı revizyonu ile ilgili raporunda Koruma Klor Fabrikası’nın iskele uzatma projesi hakkında Tanış, “Prensip olarak bu bölgede kapasiteyi arttırıcı her türlü talebi biz uygun bulmuyoruz. Orta ve uzun vadeli planlama yapılacak yoğunluk ve kapasitenin azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. Yanyana olan limanlarda sağlık koruma bandı yok; sınırları, tesisler birbirine bitişik. Biz burada hiçbir şeyi görmeyip bu tür talepleri yoğunluk ve kapasite artışı getirdiği için uygun bulmuyoruz. Bu yüzden şerh koyduk” dedi. AKP Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Sadullah Keleş, “Burada iskele yapısı var. Gemiyi daha sağlıklı yanaştırabilmesi için bir plan değişikliği. Bu gemileri buraya yanaştırmak ve sağlıklı şekilde yanaştırmak istiyoruz. Biz de böyle baktık” dedi. Tanış, “Plan raporunda açıkça görülüyor ki kapasite artışı ön görülüyor” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

09 Haz 2022 - 15:54 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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