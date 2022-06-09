09 Haz 2022 - 15:58- Gündem G: 09 Haz 2022 - 16:03

Kaybolan kedilerini her yerde arıyorlar

Önceki gün 1 yaşındaki kedilerini Veli Ahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak'ta kaybeden aile görenlerin kendileri ile irtibata geçmesini istiyor.

Kaybolan kedilerini her yerde arıyorlar mask
Haber albümü için resme tıklayın

7 Haziran Salı günü  İzmit Veli Ahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak'ta kaybolan Otto isimli kedilerini arayan aile bulanların  0531 371 93 86 'nolu numara ile irtibata geçmelerini istiyor. 
# ile

09 Haz 2022 - 15:58 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.355.704 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kaybolan kedilerini her yerde arıyorlar mask
Kaybolan kedilerini her yerde arıyorlar
İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi 1. yaşında mask
İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi 1. yaşında
Hürriyet: Unutmadık,unutturmayacağız Atam   mask
Hürriyet: Unutmadık,unutturmayacağız Atam  
Hangi Cep Telefonunu Almalıyım? mask
Hangi Cep Telefonunu Almalıyım?
Taşköprü Yağlı Güreşleri yağış uyarısı dolayısıyla ertelendi mask
Taşköprü Yağlı Güreşleri yağış uyarısı dolayısıyla ertelendi
Gençlik festivaline yağmur engeli mask
Gençlik festivaline yağmur engeli
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL