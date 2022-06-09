09 Haz 2022 - 16:06- Gündem G: 09 Haz 2022 - 16:07

İZMEK sergisi defile ile açıldı  

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı İzmit Meslek Edindirme Kursları’nda bir yıl boyunca eğitim alan kursiyerler yılsonu sergisi ve defilesi ile emeklerini görücüye çıkardı  

İZMEK sergisi defile ile açıldı   mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İzmit halkına hizmet veren İzmit Meslek Edindirme Kursları, (İZMEK) yılsonu sergisi ve defilesi bugün itibariyle Yunus Emre Kültür Merkezi Yeni Fuaye Alanı’nda başladı. Bir yıl boyunca büyük emekler harcayarak birbirinden güzel el emeği ürünler üreten kursiyerler, ürünlerini 3 gün boyunca vatandaşların beğenisine sunmaya devam edecek.

İLGİ BÜYÜK OLDU

Açılışı yapılan programa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Halk Eğitim Müdürü Zeki Kalaç, Hayat Boyu Öğrenme İzmit İlçe Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda misafir katıldı.

KENTİN ZENGİNLİĞİ

Kadın istihdamına değer veren ve kadına yönelik projeleriyle dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet programda yaptığı konuşmada, “Göreve ilk geldiğimizde bu kurslarda üretilen ürünlerin, üretimin kent zenginliğine, ülke zenginliğine katılmasını çok önemsediğimizi belirtmiştik. Bunların gelişmesi, geliştirilmesi için ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızla her zaman kadın istihdamını da destekler nitelikte yan yanayız, dayanışma duygularıyla ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız demiştik.

6 BİN 577 KURSİYER

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı İZMEK kurs merkezlerimizde Ekim 2021 – Haziran 2022 eğitim – öğretim yılı içerisinde 48 kurs noktasında 194 usta öğreticimizle 350 branşta 6 bin 577 kursiyerimize hizmet verdik. Ayrıca 1-15 Haziran arası kayıt aldığımız yaz kurslarımız da 31 Temmuz’a kadar devam edecek. Kocaeli’nin dört bir tarafından başvuru alan İZMEK kurs merkezlerimizin yeni dönem başvuruları Ağustos ve Eylül aylarında yeniden başlayacak.

“KADIN VARSA HAYAT VAR”

Cumhuriyet sayesinde var olma mücadelesinde dimdik ayakta durabiliyoruz. Defilede sergilenecek eserlerin bir özelliği de modern zaman ile gelenekseli bir araya getirmiş olması. Defilede görev alan mankenler kursiyerlerimiz, stajyerlerimiz ve personellerimizden oluşuyor. Sergimiz üç gün boyunca 09.00 – 18.30 saatleri arasında tüm İzmit halkının beğenisine sunulacak. Kadın varsa hayat var, kadın varsa İzmit her şeyden her zamankinden daha güzel” şeklinde konuştu.

 

 

ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

3 gün boyunca devam edecek programın sergi alanında İZMEK kursiyerleri tarafından üretilen ev tekstili, iğne oyası, el nakış, örgü, ahşap boyama, lefkara işi, saçaklama, tokat baskı, mis sabunculuğu, amigurumi, deri çanta, kırk yama, tutkal hamur çiçeği, geri dönüşüm, keçe yapımı, dantel Angeles, takı tasarım, yağlı boya resim, çini, seramik, hüsnü hat, tezhip, üç boyutlu perspektif, mozaik, filografi ve ahşap boyama ürünleri sergilenecek.

 

MODERN VE GELENEK

Programda giyim, iğne oyası, keçe, deri, kuaförlük ve moda tasarım usta öğreticileri tarafından hazırlanan ve 25 elbiseden oluşan bir defile gerçekleşti. Defilede sunulan 5 elbise tasarlanırken Cumhuriyet dönemi kadınları ve Cumhuriyet’in ilanını takip eden kıyafet inkılabı sonrası Türk kadınlarının kıyafetlerinden esinlenildi. Modern zaman ile gelenekseli bir araya getiren defilede kursiyerler, stajyerler ve personeller mankenlik yaptı.

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09 Haz 2022 - 16:06 - Gündem

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