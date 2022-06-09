Turizm Fakültesi hocaları öğrencilerine mini konser verdi

Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler, 4 Haziran Cumartesi günü düzenlenen mezuniyet töreninde kep attılar. Mezuniyet töreni sonrasında, öğrenci etkinliği düzenlendi. Öğrencilerinin istekleri üzerine Turizm Fakültesi Öğretim Üyeleri, okulun mezuniyet töreninde sahneye çıktı. Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve Araştırma Görevlilerinin çaldıkları şarkılarla eğlenen öğrenciler için bir günlüğüne dünya daha güzel bir yer haline geldi. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, “Hocalarımızı tebrik eder, diğer okullara da örnek olmasını dileriz” dedi.