Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler, 4 Haziran Cumartesi günü düzenlenen mezuniyet töreninde kep attılar. Mezuniyet töreni sonrasında, öğrenci etkinliği düzenlendi. Öğrencilerinin istekleri üzerine Turizm Fakültesi Öğretim Üyeleri, okulun mezuniyet töreninde sahneye çıktı. Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve Araştırma Görevlilerinin çaldıkları şarkılarla eğlenen öğrenciler için bir günlüğüne dünya daha güzel bir yer haline geldi. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, “Hocalarımızı tebrik eder, diğer okullara da örnek olmasını dileriz” dedi.
09 Haz 2022 - 16:07- Eğitim Güncelleme: 09 Haz 2022 - 16:09
Turizm Fakültesi hocaları öğrencilerine mini konser verdi
Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin hocaları, mezuniyet töreninde sahneye çıktı. Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve Araştırma Görevlileri enstrüman çalıp şarkı söyleyerek öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattılar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.