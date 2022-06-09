09 Haz 2022 - 16:08- Gündem G: 09 Haz 2022 - 16:10

İzmit Belediyesi bayramda yardım köprüsü olacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla yılın her...
İzmit Belediyesi bayramda yardım köprüsü olacak mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla yılın her günü ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzleri gülüyor. Kurban Bayramı’nda da zor durumdaki vatandaşları gözetecek olan İzmit Belediyesi, Kardeş Eller Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında yardım köprüsü olacak.

4 GÜN BOYUNCA BAĞIŞ ALINACAK

Kurban Bayramı’nda yardımseverler ile kurban kesecek durumu olmayan aileler arasında köprü vazifesi görecek olan İzmit Belediyesi, bayramın 1, 2, 3 ve 4. günlerinde 10.00 – 17.00 saatleri arasında Kardeş Eller Gıda Bankası ve Aşevi’nde bağışları toplayacak. Kurban eti bağışlarını dört gün boyunca iki ayrı hizmet binası aracılığıyla kabul edecek olan İzmit Belediyesi aynı zamanda bayramın birinci günü Modern Hayvan Pazarı önünde de bağış toplama standı açacak.

NERELERE BAĞIŞ YAPILABİLECEK?

İzmit Belediyesi Gıda Bankası

Adres: M. Ali Paşa Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:35/A Dükkan/5 (M.Ali Paşa Tramvay Durağı Karşısı, A101 Yanı)

Gıda Bankası Tel: 0262 331 88 68

İzmit Belediyesi Aşevi

Adres: Ayazma Mah. 17 Ağustos Bulvarı No:112 (Ayazma Kültür Merkezi Binası İçi)

Aşevi Tel: 0262 318 03 03

09 Haz 2022 - 16:08 - Gündem

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