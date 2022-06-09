Körfez’de öğrencilerine YKS hediyesi  

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki tüm liselerde eğitim gören son sınıf öğrencilerine 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS öncesinde motivasyonunu arttırmak amacıyla powerbank hediye etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tek tek ilçe genelindeki okullara stant kuruldu, son sınıf öğrencilere hediyeleri takdim edildi.
SOSYAL BELEDİYECİLİK
Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin her daim destekçisi olacaklarını belirten Körfez Belediyesi yetkilileri, “Belediye Başkanımız Şener Söğüt’ün talimatları doğrultusunda gençlerimize powerbank hediye ettik ve başarı mesajını ilettik. Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.
BAŞKAN SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR
Körfez Belediyesi ekipleri tarafından hediyelerini alan gençler ise Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti. Yetkililer, bu yıl mezun olacak tüm öğrencilere oturan hediyelerin verileceğini belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.