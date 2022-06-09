09 Haz 2022 - 16:10- Eğitim G: 09 Haz 2022 - 16:11

Körfez’de öğrencilerine YKS hediyesi  

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki tüm liselerde eğitim gören son sınıf öğrencilerine YKS öncesinde motivasyonunu arttırmak amacıyla powerbank hediye etti  

Körfez’de öğrencilerine YKS hediyesi   mask

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki tüm liselerde eğitim gören son sınıf öğrencilerine 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS öncesinde motivasyonunu arttırmak amacıyla powerbank hediye etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tek tek ilçe genelindeki okullara stant kuruldu, son sınıf öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

 

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin her daim destekçisi olacaklarını belirten Körfez Belediyesi yetkilileri, “Belediye Başkanımız Şener Söğüt’ün talimatları doğrultusunda gençlerimize powerbank hediye ettik ve başarı mesajını ilettik. Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

 

BAŞKAN SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından hediyelerini alan gençler ise Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti. Yetkililer, bu yıl mezun olacak tüm öğrencilere oturan hediyelerin verileceğini belirtti.

 

09 Haz 2022 - 16:10 - Eğitim

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