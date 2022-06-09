Davutoğlu: Bir ülke ancak gerçek üretimle kalkınabilir

Geçtiğimiz günlerde parti kurmaylarına “Kasım ayında seçim varmış gibi çalışacaksınız” talimatı veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, olası bir erken seçim ihtimaline karşı kendi çalışmalarına da hız verdi. Son olarak geçtiğimiz nisan ayında İzmit’e ziyarette bulunan Davutoğlu, burada esnaf ziyaretleri gerçekleştirmiş, iftarda vatandaşlarla bir araya gelmiş, sonrasında da Kocaelili gençlerle buluşmuştu. Davutoğlu yaklaşık 40 günlük aranın ardından yeniden Kocaeli’ye geldi. Gelecek Partisi liderinin dünkü durağı ise Çayırova oldu.

FABRİKA İŞÇİLERİYLE YEMEK YEDİ

Şekerpınar’da bulunan Sadıkoğlu Haddecilik Fabrikası’nı ziyaret eden Davutoğlu’nu fabrika sahibi Adil Sadıkoğlu karşıladı. Programda Davutoğlu’na İl Başkanı Serap Çakır ile Kocaeli teşkilatının yanı sıra ilçe başkanları ve Genel Merkez yöneticileri de eşlik etti. Burada fabrika çalışanlarıyla bir araya gelen Ahmet Davutoğlu, işçilerle bir süre sohbet ettikten sonra fabrika yemekhanesinde öğle yemeğine katıldı.

“BİR ÜLKE ANCAK ÜRETİMLE KALKINABİLİR”

Yemek sonrası yaptığı konuşmada işçilere seslenen Davutoğlu, siyasi yaşamı boyunca yaptığı ziyaretlerde en çok emekçilerle bir araya gelmenin kendisini heyecanlandırdığını ifade ederek, “Bir ülke ancak ve ancak üretimle kalkınabilir. Ne zaman bir fabrikaya gitsem ya da tarım arazine girsem ‘Burada bir bereket var, bir şey üretiliyor, bir katma değer sağlanıyor’ diye ev sahibine teşekkür ederim” dedi.

“BENİ EN MUTLU EDEN, EMEKÇİLERLE BULUŞMAK”

Devamında Davutoğlu, “Adil beye, böyle bir tesisi kazandırdığı ve sizlerle bir aile ortamı oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Beni bir grup iş adamıyla bir yemekte ağırlamayı düşünebilirdi. Güzel bir faaliyet olurdu ama beni daha çok duygulandıran, mutlu eden emekçilerimizle böyle yüz yüze, göz göze bir araya getirmiş olması. Hepinize ev sahipliğiniz dolayısıyla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“GİRDİĞİMDE DOLAR 16,92’YDİ, ÇIKTIĞIMDA 17,15 TL”

Ülke ekonomisini değerlendiren Davutoğlu, “Yüreğim yanarak ifade ediyorum: Tarımda da sanayide de üretimin değeri azaldı. Emeğin değeri her gün yıpranıyor. Bugün sabah bir televizyon programındaydım. Girdiğimde, dolar 16 lira 92 kuruştu. Çıktığımda 17 lira 15 kuruştu. Emekçimiz, işçimiz, işverenimiz, hangi kesim olursa olsun şu anda mutsuz” sözlerine yer verdi.

“İŞÇİ DE MUTSUZ İŞVEREN DE”

Ülkemizde herkesin mutsuz olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Davutoğlu, “Bazı dönemler olur ki; işçiler mutsuz, işveren mutlu veya tersi olabilir. Esas kalkınma işverenin de mutlu olduğu ve kazandığı, işçilerin de onurla ekmeğini eve getirdiği dönemlerdir. Şimdi herkes mutsuz. Çünkü kimse önünü göremiyor. Bir ülke ancak gerçek üretimle kalkınabilir” şeklinde konuştu.