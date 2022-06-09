09 Haz 2022 - 16:17- Gündem G: 09 Haz 2022 - 16:18

Serter: Kadın girişimci sayısını OECD ülkeleri seviyesine çıkaracağız  

GİFED 1. Stratejik Planlama Çalıştayı, Kocaeli’de yapıldı. GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Türkiye’de 2002 yılında kadın girişimci oranı yüzde 4 iken şu anda yüzde 13’lerde. 2030’da kadın girişimci oranını ve kadın istihdamını OECD ülkelerinin seviyesine çıkaracağız” dedi  

Serter: Kadın girişimci sayısını OECD ülkeleri seviyesine çıkaracağız   mask
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Türkiye’de kurulan ilk iş kadını dernekleri federasyonu olan Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) 2030 Hedefleri’nin belirlendiği çalıştaya 8 ilden katılan kurucu dernekler BUİKAD, İZİKAD, İŞKAD, KOİDER, KAİSDER, AFİKAD, AYİŞKAD, GİKAD üyeleri, GİFED yönetim kurulu üyeleri ve delegeler katıldı. Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan KOİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Yılmaz, GİFED Stratejik Planlama Çalıştayı’na ülkenin dört bir yanından gelen iş kadınlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kocaeli’nin sanayi ve bir liman kenti olduğunu vurgulayan Yılmaz, kentin ekonomik ve sosyal yönleri ve iş fırsatları hakkında bilgi verdi. 

 

“OECD ÜLKELERİ SEVİYESİNE ÇIKARACAĞIZ”

Ardından GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Türkiye’de 2002 yılında kadın girişimci oranı yüzde 4 iken şu an yüzde 13’lerde. GİFED olarak 2030 hedeflerimiz özellikle Anadolu’da kadınların iş gücüne katılımını ve girişimciliğini teşvik etmek, Anadolu’nun güçlü kadınlarını ortaya çıkarmak. 2030’da kadın girişimci oranını ve kadın istihdamını OECD ülkelerinin seviyesine çıkaracağız. GİFED’i Türkiye’nin en değerli markalarından biri yapacağız” dedi. Ardından yuvarlak masa komisyon toplantıları gerçekleştirildi.

09 Haz 2022 - 16:17 - Gündem

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