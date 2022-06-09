“Kent Orkestramızın çoğunluğu İzmit’in çocukları”

İzmit Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında AKP’li Meclis Üyesi Erkan Aksoy, verdiği önerge ile İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’na İzmit dışından müzisyen alınıp alınmadığını sordu. Konuya açıklık getiren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kent Orkestrası'nın büyük bir çoğunluğunun İzmit’in çocuklarından oluştuğunu belirtti.

“ŞEFFAF VE KAYIT ALTINDA”

Hürriyet, “Öncelikli tercihimiz İzmit’ten müzisyenlerimize yer vermekti. Kent orkestralarının bazı standartları vardır. Bazı müzik aletleri olmazsa olmazdır. Fakat o müzik aletlerini çalan müzisyen ne yazık ki bulunamadı. Mesela viyola gibi müzik aletleri zordur. Orkestramızın büyük çoğunluğu İzmit’in çocukları. Son 4-5 tane eksiğimiz kalınca tekrar sınav açtık. İzmit’ten bulamadığımız için mecburen İzmit dışını da serbest tuttuk. İkinci sınav da gayet güzel, şeffaf, kayıt altında, düzgün bir şekilde yapıldı. Şu anda da muhteşem bir kent orkestramız var” dedi.

“KATEGORİZE ETMİYORUZ”

Hürriyet, “Bütün sınav kayıtlarını arzu ederseniz sizlere verebiliriz. Hocalarımızın telefon numaralarını verebilirim. Onlarla görüşerek nasıl bir değerlendirme yaptıklarını kendilerine sorabilirsiniz. Roman vatandaşlarımız da var ama biz insanları kimliklerine göre kategorize etmiyoruz. İsim listesini size de sunarız ki zaten ilan da ettik. Bu kentin müzisyeni Ersan Hoca işin koordinasyonunda yer alıyor. Akademimizin başında da Prof. Dr. Cihat Aşkın var” ifadelerini kullandı.