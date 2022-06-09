“Kent Orkestramızın çoğunluğu İzmit’in çocukları”

İzmit Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında AKP’li Meclis Üyesi Erkan Aksoy, verdiği önerge ile İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’na İzmit dışından müzisyen alınıp alınmadığını sordu. Konuya açıklık getiren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kent Orkestrası'nın büyük bir çoğunluğunun İzmit’in çocuklarından oluştuğunu belirtti.
“ŞEFFAF VE KAYIT ALTINDA”
Hürriyet, “Öncelikli tercihimiz İzmit’ten müzisyenlerimize yer vermekti. Kent orkestralarının bazı standartları vardır. Bazı müzik aletleri olmazsa olmazdır. Fakat o müzik aletlerini çalan müzisyen ne yazık ki bulunamadı. Mesela viyola gibi müzik aletleri zordur. Orkestramızın büyük çoğunluğu İzmit’in çocukları. Son 4-5 tane eksiğimiz kalınca tekrar sınav açtık. İzmit’ten bulamadığımız için mecburen İzmit dışını da serbest tuttuk. İkinci sınav da gayet güzel, şeffaf, kayıt altında, düzgün bir şekilde yapıldı. Şu anda da muhteşem bir kent orkestramız var” dedi.
“KATEGORİZE ETMİYORUZ”
Hürriyet, “Bütün sınav kayıtlarını arzu ederseniz sizlere verebiliriz. Hocalarımızın telefon numaralarını verebilirim. Onlarla görüşerek nasıl bir değerlendirme yaptıklarını kendilerine sorabilirsiniz. Roman vatandaşlarımız da var ama biz insanları kimliklerine göre kategorize etmiyoruz. İsim listesini size de sunarız ki zaten ilan da ettik. Bu kentin müzisyeni Ersan Hoca işin koordinasyonunda yer alıyor. Akademimizin başında da Prof. Dr. Cihat Aşkın var” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.