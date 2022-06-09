CHP’li Elden: Vatandaşı artık mağdur etmeyin

Derince’de yaklaşık iki yıldır İSU’nun çalışmalarından dolayı toz, toprak ve çamurla mücadele eden Dumlupınar Mahallesi sakinleri önceki gün mahallelerine asfalt dökülmesi ile rahatladığını düşünürken düne de büyük bir şok ile başladı. Mahalle sakinleri önceki gün atılan asfaltın dün tekrar kazıldığını görünce şaşkına döndü ve öfkelendi.

“BÜYÜK BİR SKANDAL”

CHP Derince Belediyesi Meclis Üyesi Özcan Elden, CHP Grubu adına Derince Belediyesi’ne ve yetkililere seslendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Elden, “Çalışmalarınızı daha planlı yapın ve vatandaşları artık mağdur etmeyin! Eksik kaldığınız noktalarda teknik ekiplerimizle sizlere destek olmaya hazırız. Ülkenin kötü giden ekonomik koşullarında dün atılan asfaltın bugün tekrar kazılması büyük bir skandaldır. Umarız bundan sonraki çalışmalarda daha dikkatli, daha titiz ve planlı davranıp vatandaşlarımızı mağdur etmezsiniz” diye tepki gösterdi.