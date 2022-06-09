09 Haz 2022 - 16:19- Siyaset G: 09 Haz 2022 - 16:52

Kocaeli’de 5 belediyeye 730 milyon TL’lik ek bütçe

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birinci oturumu ikinci birleşiminde 5 ilçe belediyesine ek bütçe talebi kabul edildi. Belediyelere toplamda 730 milyon 540 bin lira TL’lik ek bütçe verilmesi kabul edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli’de 5 belediyeye 730 milyon TL’lik ek bütçe mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı birinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 110 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Birinci oturumun birinci birleşimi beş ilçe belediyesinin ek bütçesi talebi nedeniyle aynı gün yapıldı.

BEŞ BEELEDİYEYE

Birinci oturumun ikinci birleşimi aynı gün yapıldı. Beş ilçe belediyesinin ek bütçe talebi bulunuyor. Gebze Belediyesi’ne 397 milyon 290 bin, Körfez Belediyesi’ne 115 milyon 750 bin, Derince Belediyesi’ne 102 milyon, Gölcük Belediyesi’ne 86 milyon, Kandıra Belediyesi’ne ise 29 milyon 500 bin lire ek bütçe verildi. 5 belediyeye verilen toplam 730 milyon 540 bin lira bütçe oy birliği ile geçti.

09 Haz 2022 - 16:19 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Dost - Keşke vatandaşa hizmet için harcansa ama nerde?...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 09 Haziran 16:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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