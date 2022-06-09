Kocaeli’de 5 belediyeye 730 milyon TL’lik ek bütçe

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı birinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 110 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Birinci oturumun birinci birleşimi beş ilçe belediyesinin ek bütçesi talebi nedeniyle aynı gün yapıldı.

BEŞ BEELEDİYEYE

Birinci oturumun ikinci birleşimi aynı gün yapıldı. Beş ilçe belediyesinin ek bütçe talebi bulunuyor. Gebze Belediyesi’ne 397 milyon 290 bin, Körfez Belediyesi’ne 115 milyon 750 bin, Derince Belediyesi’ne 102 milyon, Gölcük Belediyesi’ne 86 milyon, Kandıra Belediyesi’ne ise 29 milyon 500 bin lire ek bütçe verildi. 5 belediyeye verilen toplam 730 milyon 540 bin lira bütçe oy birliği ile geçti.