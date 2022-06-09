Abdullah Gürkan: Böyle varyant olmaz

İzmit-Kandıra yolunun duble yol projesinde bu yıl tamamlanması beklenen 19 kilometrelik bölümün 7 kilometrelik bölümü geçtiğimiz Şubat ayınca açıklanmıştı. Kandıra Cezaevi’nin arkasındaki 4,8 kilometrelik alan ile Çubuklubala ile Çubuklu Osmaniye arasındaki 2,2 kilometrelik varyantın açılışı gerçekleşmişti. Gazetemize ulaşan Otobüs Firması işletmecisi Abdullah Gürkan, yeni yolun varyantlarına dikkat çekti. 55 yıllık şoförlük tecrübesine dayanarak böyle bir varyant olmadığını ifade eden Gürkan varyantın çok dar olduğunu ve eski yoldan daha tehlikeli olduğunu ifade etti.
“ŞEYTAN ÜÇGENİ”
Abdullah Gürkan yaptığı eleştiride, “55 senedir araç kullanıyorum. Otobüs, kamyon taksi hepsini kullandım. Böyle şeytan üçgeni varyant görmedim. Böyle bir varyant olmaz. Böyle bir yol olmaz. Çok dar yol. Böyle olmaz. Büyük araç için de küçük araç için de sıkıntı. Rahat dönemez. Yeni yapılan kandıra yolundaki köylere bağlantı yolları böyle. Hemen hemen tüm varyantlarda aynı sıkıntı var. Eski yoldan daha tehlikeli. Böyle varyant olmaz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.