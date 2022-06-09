Yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Darıca Zincirlikuyu Mahallesi Eski Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri tarafından Ahmet Demirösöz’ün (70) evinden bir el silah sesi duyuldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Demirsöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Demirsöz’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ahmet Demirsöz’ün kanser hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.