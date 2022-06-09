CHP Kocaeli, mahalle temsilcileri toplantılarına İzmit’ten başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, iktidar yürüyüşünün temel taşını oluşturan mahalle temsilcileri ile bir araya gelerek örgütlenme planlarının oluşturulduğu toplantılara İzmit’ten başladı. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcıları, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit İlçe yönetimi ve partinin İzmit’teki mahalle temsilcilerinin katıldığı toplantı il binasında gerçekleştirildi.

ESARET REJİMİ

Toplantıda ilk olarak mahalle temsilcilerine hitap eden CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “İzmit’te sizlerin çalışmaları ile iktidardayız. Önümüzdeki gene seçimlerden iktidara nasıl yürüyeceğimizi konuşmak için bir aradayız. İktidar için yapacağımız çalışmalara, etkinliklere hep birlikte katkı koyarak yol haritamızı oluşturacağız” dedi. CHP İzmit ve Kandıra Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gökhan Darcan ise katılım sağlayan mahalle temsilcilerine teşekkür ederek, “Hepimizin verdiği mücadele aynı safta. Bir esaret rejimi ile karşı karşıyayız. Örgütlenmemizin hücre yapısının temel taşları sizlersiniz. Hep birlikte iktidar yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

HALKIN SESİNİ DUYURUYORUZ

CHP Kocaeli Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ise açılış konuşmalarında mahalle temsilcilerine şu sözlerle seslendi: “Bildiğiniz üzere henüz yeni geride bıraktığımız pandemi dönemiyle daha önce hiç karşı karşıya kalmamıştık. Buna rağmen tüm kademelerimizle büyük bir efor ile çalıştık. Ekonomik buhranın yanı sıra hakkın, hukukun adaletin kalmadığı bir ortama halkımız terk edildi. Halkın sesi olmak için sürekli olarak tüm bölgelerde saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı herkes duysun, görsün diye canlı videolar ile paylaşıyoruz. Halkın gerçek sesini duyuruyoruz. Daha geçen hafta mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu için çıkartılan hukuka sığmayan karar için İstanbul’daydık, ertesi gün de İstanbul seçimlerinin kahramanlarından Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yine verilmek istenen ve hukuka sığmayan karar için İstanbul’daydık. Şu anda adeta mahkeme kapılarında süren bir mücadele var.

HAKKA, HUKUKA, ADALETE İNANAN HERKES İLE

Hakka, hukuka, adalete inanan herkes ile bu mücadeleyi veriyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında iktidar sahiplerinin ülkemizi kaderine terk ettiği bu ortamda tabiri caizse otobandan son çıkıştayız. Ülkenin hazine borcunun yüzde 67’si döviz. Dolar, Euro arttıkça ülkemizin borcu artıyor. Bu borcu işte buradaki bizler, halk ödüyor. Nasıl ödüyoruz? Elektriğe, suya, mazota her şeye yapılan zamlarla ödüyoruz. Çiftçi ekemiyor. Ufacık Ukrayna’dan yağ ve buğday alıyoruz. Devlet ve Malzeme Ofisi benim çiftçimden 2 bin 250 TL topluyor dışarıdan 6 bin 750 TL’ye alıyor. Türkiye’nin dört bir yanını karış karış gezen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezimizin açıklamaları ile ülkenin gündemini belirliyoruz.

KİMSEDEN KORKUMUZ YOK

Ülkemizde bir korku iklimi de yaratılmaya çalışılıyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı SADAT ziyareti 84 milyona Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir militer yapıdan korkmadığını gösterdi. Biz de her bulunduğumuz ortamda bunu söylüyoruz. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Bizim partimiz öyle avukatlık bürolarında kurulan bir parti değildir. Temeli Kuvayi Milliye’ye dayanan, kuruluşun ve kurtuluşun partisiyiz. Siz mahalle temsilcileri bu mahallenin bel kemiklerisiniz. Hep birlikte kol kola verip bu sıkıntılı dönemde, hakkın hukukun adaletin olmadığı bir dönemde ülkemizi bu karanlık dönemden kurtarmamız gerekiyor.

ÖRGÜTLENMENİN TEMEL TAŞI SİZLERSİNİZ

Kıymetli yol arkadaşlarım, sıkıntıları ve eksiklikleri birlikte gidererek el ele vereceğiz. Saray avanesi kendinden başkasını düşünmüyor. Kendileri saltanatta hiçbir sıkıntıları yok. Dertleri yok. Ama bizim çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini çaldılar. Biz 11 büyükşehri aldık, en son İstanbul’u 2 kere aldık. İzmit’i aldık. Birlikte, beraberce aldık. Hepimizin geleceği için mahalle temsilcilerimize yeniden büyük görev düşüyor. Mahallerinize yeni gelen vatandaşı, kim hasta, kimin ne derdi var sizler biliyorsunuz. Vatandaşlarımızın derdine ortak olmak için sizlerden gelen bilgilere ihtiyacımız var. Örgütlenmemizin temel taşları sizlersiniz. Bu sebeple bu toplantıda konuşarak, görüşerek belirleyeceğimiz yol haritası iktidar yürüyüşümüzün rotasını oluşturacak” Açılış konuşmalarının ardından mahalle temsilcileri, sorumlu oldukları bölgelerdeki talepleri ve örgütlenme ile ilgili görüşlerini aktardı.