Mücevher vurgununda mağduru yaka paça dışarı çıkardılar

Yüksek kâr getirdiği iddiasıyla yatırımcılara değerli olduğu belirtilen taşlar satarak, bu taşları alan müşterilere paralar kazandıran bir mücevher firması önce ödemeleri durdurmuş, ardından ise şubelerini art arda kapatmıştı. Türkiye genelinde yaklaşık 110 bin kişiyi 250 milyon lira dolandırarak kayıplara karışan firmanın bir çok şubesi önünde mağdurlar toplanarak duruma isyan etmişti. Son olarak firmanın Kocaeli şubesi önüne gelerek mağdur olduğunu belirten bir vatandaş görevliler tarafından yaka paça dışarı çıkartıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.