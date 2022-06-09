09 Haz 2022 - 21:34- Asayiş G: 09 Haz 2022 - 21:35

Mücevher vurgununda mağduru yaka paça dışarı çıkardılar

Türkiye genelinde 110 bin kişiyi, 250 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edilen mücevher firmasının Kocaeli’deki şubesini vatandaşlar bastı. Vatandaşların görevliler tarafından zorla dışarıya çıkartıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mücevher vurgununda mağduru yaka paça dışarı çıkardılar mask
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Yüksek kâr getirdiği iddiasıyla yatırımcılara değerli olduğu belirtilen taşlar satarak, bu taşları alan müşterilere paralar kazandıran bir mücevher firması önce ödemeleri durdurmuş, ardından ise şubelerini art arda kapatmıştı. Türkiye genelinde yaklaşık 110 bin kişiyi 250 milyon lira dolandırarak kayıplara karışan firmanın bir çok şubesi önünde mağdurlar toplanarak duruma isyan etmişti. Son olarak firmanın Kocaeli şubesi önüne gelerek mağdur olduğunu belirten bir vatandaş görevliler tarafından yaka paça dışarı çıkartıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

09 Haz 2022 - 21:34 İHA Kocaeli- Asayiş

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