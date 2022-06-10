Ergo Yatak büyüyor

Türkiye’nin dört bir yanında genişleyen satış noktası ağıyla herkesi iyi uykularla buluştururken, kaliteyi ve güveni tüm tüketici gruplarına sunuyor. İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, “Ergo Yatak markası ile tüm tüketici gruplarını sağlıklı uykularla buluşturma misyonuyla hareket ediyoruz. Bu görüşümüzün bir parçası olarak üretime yönelik stratejilerimize her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz. 1991’den bu yana üretimine devam eden Ergo Yatak markasını geçtiğimiz yıl İşbir Holding Ailesi’ne dahil ettik” dedi.