10 Haz 2022 - 14:27- Ekonomi G: 10 Haz 2022 - 14:29

Ergo Yatak büyüyor

2021 yılında İşbir Holding bünyesine katılan Ergo Yatak, 44 ilde 200’den fazla satış noktasına ulaşarak sektörde güven kazanmaya devam ediyor.  

Ergo Yatak büyüyor mask

Türkiye’nin dört bir yanında genişleyen satış noktası ağıyla herkesi iyi uykularla buluştururken, kaliteyi ve güveni tüm tüketici gruplarına sunuyor. İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, “Ergo Yatak markası ile tüm tüketici gruplarını sağlıklı uykularla buluşturma misyonuyla hareket ediyoruz. Bu görüşümüzün bir parçası olarak üretime yönelik stratejilerimize her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz. 1991’den bu yana üretimine devam eden Ergo Yatak markasını geçtiğimiz yıl İşbir Holding Ailesi’ne dahil ettik” dedi.
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10 Haz 2022 - 14:27 - Ekonomi

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