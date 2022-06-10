10 Haz 2022 - 14:26- Gündem G: 10 Haz 2022 - 14:29

Kartepe'de 2360 m² tarla içerisinde 178 m² ahşap bina mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe'de 2360 m² tarla içerisinde 178 m² ahşap bina mahkemeden satılık
Kartepe'de 2360 m² tarla içerisinde 178 m² ahşap bina mahkemeden satılık mask

Kocaeli İli, Kartepe İlçe, Şirinsulhiye Köyü, 154 Ada, 10 Parsel, 2.360,96m2, tapuda bahçeli ahşap ev olarak görünen, üzerinde 178m2 alana sahip yarım bodrumlu, teras girişli yığama bir binanın olduğu, eski bina, ( Binanın yapı ruhsatı alınmamış ise KDV %18 olacağı) ulaşımı kolay, belediye olanaklarında yayarlandığı, etrafında yapılaşmanın olduğu, imar planının 1/5000 ölçeklinazım imar planındabir kısmının gelişme konut alanında kaldığı...

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10 Haz 2022 - 14:26 - Gündem

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