Kocaeli İli, Kartepe İlçe, Şirinsulhiye Köyü, 154 Ada, 10 Parsel, 2.360,96m2, tapuda bahçeli ahşap ev olarak görünen, üzerinde 178m2 alana sahip yarım bodrumlu, teras girişli yığama bir binanın olduğu, eski bina, ( Binanın yapı ruhsatı alınmamış ise KDV %18 olacağı) ulaşımı kolay, belediye olanaklarında yayarlandığı, etrafında yapılaşmanın olduğu, imar planının 1/5000 ölçeklinazım imar planındabir kısmının gelişme konut alanında kaldığı...
10 Haz 2022 - 14:26- Gündem Güncelleme: 10 Haz 2022 - 14:29
Kartepe'de 2360 m² tarla içerisinde 178 m² ahşap bina mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe'de 2360 m² tarla içerisinde 178 m² ahşap bina mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.