Kartepe'de 2360 m² tarla içerisinde 178 m² ahşap bina mahkemeden satılık

Kocaeli İli, Kartepe İlçe, Şirinsulhiye Köyü, 154 Ada, 10 Parsel, 2.360,96m2, tapuda bahçeli ahşap ev olarak görünen, üzerinde 178m2 alana sahip yarım bodrumlu, teras girişli yığama bir binanın olduğu, eski bina, ( Binanın yapı ruhsatı alınmamış ise KDV %18 olacağı) ulaşımı kolay, belediye olanaklarında yayarlandığı, etrafında yapılaşmanın olduğu, imar planının 1/5000 ölçeklinazım imar planındabir kısmının gelişme konut alanında kaldığı...

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