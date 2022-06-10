ASO’dan önemli iş birlikleri

Ankara Sanayi Odası, Rosatom Teknik Akademisi ve Rusya Teknik Karar Grubu ile nükleer enerjide sanayicilerin önünü açacak iki önemli iş birliği anlaşmasını 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde imzaladı