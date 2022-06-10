10 Haz 2022 - 14:28- Ekonomi G: 10 Haz 2022 - 14:30

Goodyear Le Mans 24 yarışı nefes kesecek

LMP2 kategorisinin lastik tedarikçisi Goodyear, Le Mans 24 Saat Yarışı’nın başlamasını heyecanla bekliyor.

Goodyear Le Mans 24 yarışı nefes kesecek mask

Dayanıklılık yarışı takviminin en önemli organizasyonu olan 24 Saatlik Le Mans’da Goodyear Zeplini de gökyüzünde süzülüyor olacak. Le Mans 24 Saat Yarışı, dayanıklılık yarışı takviminin en prestijli yarışı olarak öne çıkıyor. Goodyear 27 araçlık LMP2 kategorisinin lastik tedarikçilerinden olacak. Goodyear, Le Mans yarışlarının en büyük kategorisi olan Le Mans Prototype 2 kategorisi için Eagle F1 SuperSport yarış lastiklerini geliştirip üretiyor.

HAFTA SONU KOŞULACAK

Bu yıl 90. kez düzenlenecek olan bu tarihi organizasyonda bu hafta sonu koşulacak yarış, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun üçüncü turunu oluşturacak. Goodyear, 15 WEC aracına ilaveten, şampiyonada dünya genelinden Le Mans'da mücadele edecek 12 LMP2 aracının lastik sağlayıcısı olacak. Goodyear'ın LMP2 kategorisinin tek lastik sağlayıcısı olma anlaşması, markanın ilgiyle izlenen Le Mans yarışı dahil olmak üzere sezon boyunca araç ayarları ve stratejisi konusunda takımlarla yakından çalışması anlamına geliyor.

10 Haz 2022 - 14:28 - Ekonomi

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