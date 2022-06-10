Koçtaş’tan öneriler  

Koçtaş, yaz aylarında hem evinde olup hem de açık hava rahatlığını doyasıya yaşamak isteyenler için teras dekorasyon önerileri sunuyor. Teraslarını birkaç dekoratif dokunuş ile şık ve kullanışlı bir alana dönüştürmek isteyenler aradıkları fikir önerilerine Yaşayan Evler Blog’dan, tüm ihtiyaçlarına ise Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşabilir.