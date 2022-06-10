880 bin liraya kadar gelir vergisi muafiyeti

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapanlar ile mobil uygulama geliştirenlerin kazançları, 2022 yılı için 880 bin lirayı aşmaması kaydıyla gelir vergisinden muaf olacak. İnternet platformları üzerinden elde edilen reklam, sponsorluk, abonelik gelirleri, gelir vergisi istisnası içinde olacak. Ancak, haber sitelerinden elde edilen kazançlar, istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.