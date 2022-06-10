10 Haz 2022 - 14:29- Ekonomi G: 10 Haz 2022 - 14:31

‘Akbanklı Ailem Akademisi’ kuruldu

Akbank, Prof. Dr. Selçuk Şirin ile birlikte Akbanklılar ve sevdiklerinin gelişim fırsatlarından yararlanabilmeleri amacıyla Akbanklı Ailem Akademisi’ni kurduğunu duyurdu.

‘Akbanklı Ailem Akademisi’ kuruldu mask

Akademinin lansmanında tüm çocukların doğumdan itibaren kitaplarla buluşması amacıyla hayata geçirilen 1 Milyon Kitap projesine 60 bin kitap bağışı yapılacağı da duyuruldu. Akbanklı Ailem Akademisi, sağlık, psikoloji, kültür-sanat, ebeveynlik, çocuk gelişimi gibi alanlarda etkinlikler, söyleşiler, atölyelerle banka çalışanlarını ve sevdiklerini buluşturacak. Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

10 Haz 2022 - 14:29 - Ekonomi

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