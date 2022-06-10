Akademinin lansmanında tüm çocukların doğumdan itibaren kitaplarla buluşması amacıyla hayata geçirilen 1 Milyon Kitap projesine 60 bin kitap bağışı yapılacağı da duyuruldu. Akbanklı Ailem Akademisi, sağlık, psikoloji, kültür-sanat, ebeveynlik, çocuk gelişimi gibi alanlarda etkinlikler, söyleşiler, atölyelerle banka çalışanlarını ve sevdiklerini buluşturacak. Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.
10 Haz 2022 - 14:29- Ekonomi Güncelleme: 10 Haz 2022 - 14:31
‘Akbanklı Ailem Akademisi’ kuruldu
Akbank, Prof. Dr. Selçuk Şirin ile birlikte Akbanklılar ve sevdiklerinin gelişim fırsatlarından yararlanabilmeleri amacıyla Akbanklı Ailem Akademisi’ni kurduğunu duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.