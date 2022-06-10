‘Akbanklı Ailem Akademisi’ kuruldu

Akademinin lansmanında tüm çocukların doğumdan itibaren kitaplarla buluşması amacıyla hayata geçirilen 1 Milyon Kitap projesine 60 bin kitap bağışı yapılacağı da duyuruldu. Akbanklı Ailem Akademisi, sağlık, psikoloji, kültür-sanat, ebeveynlik, çocuk gelişimi gibi alanlarda etkinlikler, söyleşiler, atölyelerle banka çalışanlarını ve sevdiklerini buluşturacak. Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.