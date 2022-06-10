Perakendeci işyeri kiralarına üst sınır istiyor

Perakende sektörü temsilcileri, konuttakine benzer bir şekilde işyeri kiralarındaki artışa da sınır koyulmasını, mülk sahiplerine de vergi kolaylığı getirilmesini istiyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörü için kira giderlerinin en önemli maliyet kalemlerinden biri olduğunun altını çizdi.

VERGİ KOLAYLIKLARI

BMD Başkanı Sinan Öncel, “Her türlü mal ve hizmetin maliyetindeki artış er veya geç fiyatlara yansıyor. Vergi kolaylıkları ile mülk sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde işyeri kiralarına da üst sınır getirilirse en azından maliyet kalemlerinden birindeki artış frenlenmiş olacağı için TÜFE’nin dizginlenmesine çok önemli bir katkı yapacağına inanıyorum” dedi.