THY'ye Apex'ten iki ödül birden

Türk Hava Yolları (THY), 1,2 milyon yolcunun oylarıyla belirlenen APEX (Airline Passenger Experience) 2022 yılı yolcu değerlendirmesinde Avrupa'nın 'En İyi İkram ve Servis' ile 'En İyi Koltuk Tasarımı' kategorilerinde ödüle layık görüldü. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, yolcu geri bildirimlerine dayanan ilk havayolu derecelendirme programı olmasıyla öne çıkan APEX 2022 yılı yolcu değerlendirme sonuçlarının Dublin'de gerçekleştirilen törenle duyurulduğu bildirildi. Buna göre THY'nin Avrupa'nın 'En İyi İkram ve Servis' ve 'En İyi Koltuk Tasarımı' ödüllerini kazandığı; elde edilen sonuçla birlikte şirketin Avrupa'da iki ödül alan tek havayolu olduğu kaydedildi.