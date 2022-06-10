Ay Işığı Derneği’nde yeni başkan Ayhan Varol

2002 yılında kurulan Kocaeli Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Derneğin iki dönem başkanlığını yapan Ömürhan Kurtuluş’un yeniden aday olmadığı toplantıda, genel kurul üyelerinin isteği üzerine aday gösterine Ayhan Varol başkan seçildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’na bağlı Kent Politikaları ve Araştırmaları Şube Müdürü olan Varol, geçtiğimiz yıllarda Genç Kocaelililer Derneği Başkanlığı da yapmıştı.

Varol’un yeni yönetim kurulunda Mahmut Civelek, Abdullah Binbay, Ömürhan Kurtuluş ve Hasan Babur yer aldı.

HEDEF, İYİLİK HAREKETİNİ BÜYÜTMEK

20 sene önce birkaç hayırsever esnafının öncülüğünde kurulan derneğin, büyük bir iyilik hareketine dönüşerek, kartopu gibi büyüdüğünü söyleyen başkan Varol, bu büyümede emeği geçen eski başkanlara ve derneğin gönüllülerine teşekkür etti. Her ay düzenli olarak yaklaşık 500 aileye ulaşarak, ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet, ev eşyası, kırtasiye malzemesi, yakacak ve nakdi yardım yaptıklarını ifade eden Varol, “Daha çok insana ulaşmak ve daha çok yetimin başını okşamak için yeni yönetim kuruluyla birlikte var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“KİMSESİZLERİ KİMSESİZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Önceliklerinin yetim ve öksüz çocuklar ile yardıma muhtaç ailelere el uzatmak olduğunu ifade eden Ayhan Varol, “Hem öksüz hem yetim büyüyen biri olarak, uzun yıllar ait olduğum yer olan dernek çatısı altında olmanın mutluluğunu kelimelerle anlatamam. Atalarımız ‘Öksüz kuzu toklu olmaz’ diyerek kimsesizliğin koruyucusuz ve destek olunması gerektiğini anlattığı gibi, dinimiz de bir yetimin başını okşamanın kazandıracağı sevabı anlatmıştır. Bu düsturla yetişen iyi insanlar olduğu sürece hayatın daha anlamlı olacağına inanıyorum.

Hangimizin içi burkulmadı silahların gölgesinde babasının arkasına sığınmış bir çocuğa, hangimiz üzülmedi okul sıralarında olması gerekirken çalışmak zorunda kalan küçük bedenlere, Hangimiz ağlamadık ki savaşta annesini kaybeden bir bebeğin çığlıklarına....

Bazen odayı ısıtan sobadaki kömür, bazen sofradaki katık, bazen ayakkabı, bazen kalem olacağız. Ama her zaman neye ihtiyaçları varsa orada olacağız ki bizlerden sonra dünyayı güzelleştirmeye onlar devam etsin.

Beni göreve layık gören herkese teşekkür ediyorum. Tüm Ay Işığı ailesi olarak, yeni dönemde de kimsesizleri kimsesiz bırakmayacağız” dedi.