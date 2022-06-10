Vali Yavuz’dan Başiskele’deki okula ziyaret

Vali Seddar Yavuz, Yuvacık Müzehhibe Fatma Aydın Proje İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi. Okul Müdürü Şerife Halıcı, Müdür Yardımcısı Recep Akboğa ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Seddar Yavuz, Okul Müdürü Şerife Halıcı rehberliğinde okul binasını gezerek bilgiler aldı. Daha sonra sınıfları gezen, öğrencilerle bir sohbet ederek başarılar dileyen Vali Seddar Yavuz, Yuvacık Müzehhibe Fatma Aydın Proje İmam Hatip Ortaokulunun yapımında emeği bulunan Kamu Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.
OKUL HAKKINDA BİLGİ ALDI
Okul yönetimi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Yavuz, okulun eğitim faaliyetleri ve genel durumuna ilişkin bilgiler aldı. Ziyarette Vali Seddar Yavuz’a Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı ve Kamu Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu eşlik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.