Karamürsel Halk Eğitim’den Yılsonu Sergisi

Merkezi’nde açıldı. Etkinliğe Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi Tuğba Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, siyasi ilçe başkanları, meclis üyeleri, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
GÖSTERİ VE KONSER
İskele Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, kursiyerleri tebrik etti. Ardından okul öğrencileri gösteri yaparken merkezdeki kurslarda eğitim alan kursiyerleri de çalıp söylediler. Daha sonra protokol tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. El sanatları, giyim, makine nakışı, deri çanta, makrome, sepet örücülüğü üzerine yapılan eserleri tek tek incelediler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.