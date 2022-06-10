10 Haz 2022 - 14:34- Gündem G: 10 Haz 2022 - 14:35

Karamürsel Halk Eğitim’den Yılsonu Sergisi

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Merkez Sergisi’ açıldı Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Merkez Sergisi’ Karamürsel Kültür

Karamürsel Halk Eğitim’den Yılsonu Sergisi mask

Merkezi’nde açıldı. Etkinliğe Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi Tuğba Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, siyasi ilçe başkanları, meclis üyeleri, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖSTERİ VE KONSER

İskele Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, kursiyerleri tebrik etti. Ardından okul öğrencileri gösteri yaparken merkezdeki kurslarda eğitim alan kursiyerleri de çalıp söylediler. Daha sonra protokol tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. El sanatları, giyim, makine nakışı, deri çanta, makrome, sepet örücülüğü üzerine yapılan eserleri tek tek incelediler.

10 Haz 2022 - 14:34 - Gündem

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