10 Haz 2022 - 14:39- Spor G: 10 Haz 2022 - 14:42

Neka Yol Yardım şov sürüyor! “7-1”
Neka Yol Yardım şov sürüyor! “7-1” mask
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Usta televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV 8,5 tarafından düzenlenen Mini Futbol Türkiye Şampiyonası 2022’de ilimizi Kocaelispor forması ile temsil eden NEKA Yol Yardım fırtına gibi esiyor. Çeyrek finaldeki rakibini farklı mağlup eden ekibimiz adını son 4’e yazdırdı.

ŞİFO’DAN ÜÇLEME

İstanbul Fikirtepe Fenerbahçe Tesisleri'nde grubunu rahat geçen yeşil siyahlılar eleme maçında Hyve Group takımını 8-1 mağlup etti. Ekibimizin çeyrek finaldeki rakibi Futbo TV oldu. Bu maçta da Şifo olarak bilinen Mehmet Yılmaz 3, Süper Mario olarak bilinen Yaşar Arslan, Mehmet Açık, Engin Öztonga ve Burak Arslan’ın 1’er golü ile sahadan 7-1 galip ayrılan Neka Yol Yardım yarı finale yükseldi.

MEHMET AÇIK: KUPAYA TALİBİZ

Temsilcimiz yarı final maçını 14 Haziran Salı akşamı Who is Next takımı ile oynayacak. Zorlu mücadeleyi kazanan takım adını finale yazdıracak. Sıkı Kocaelisporluluğu ile bilinen genç iş insanı Engin Kara’nın sahibi olduğu Neka Yol Yardım takımının oluşmasını sağlayan Mehmet Açık “Çok prestijli bir organizasyonda iyi maçlar çıkarıyoruz. Üzerimizdeki Kocaelispor formasının ağırlığının farkındayız. Geçen yıl ikinci olmuştuk, bu yıl ise kupaya talibiz ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Sevgili Engin Kara’ya da desteğinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

10 Haz 2022 - 14:39 - Spor

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