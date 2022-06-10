Tekvandocular Derince’de madalyalarına kavuşuyor

Derince Belediyesi spor okulları ve Derincespor Kulübü bünyesinde eğitim gören 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek tekvando şampiyonası büyük heyecana sahne olacak.
MADALYALARINI ALACAKLAR
600’ü aşkın sporcunun dört ayrı tesiste eğitimlerini sürdürdüğü Derince’de bu kez çok önemli bir şampiyona düzenleniyor. Yenikent Spor Salonu’nda düzenlenecek olan şampiyona iki gün sürecek. gerçekleşecek. Pazar günü müsabakaların sona ermesinin ardından ise düzenlenecek törenle sporculara madalyaları takdim edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.