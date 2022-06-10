Tekvandocular Derince’de madalyalarına kavuşuyor

Derince Belediyesi spor okulları ve Derincespor Kulübü bünyesinde eğitim gören 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek tekvando şampiyonası büyük heyecana sahne olacak.

MADALYALARINI ALACAKLAR

600’ü aşkın sporcunun dört ayrı tesiste eğitimlerini sürdürdüğü Derince’de bu kez çok önemli bir şampiyona düzenleniyor. Yenikent Spor Salonu’nda düzenlenecek olan şampiyona iki gün sürecek. gerçekleşecek. Pazar günü müsabakaların sona ermesinin ardından ise düzenlenecek törenle sporculara madalyaları takdim edilecek.