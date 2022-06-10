MHP'lilerin yüzde 79'u 'AKP başarısız' dedi

Gazeteci/yazar Yavuz Selim Demirağ bugün kaleme aldığı, ''AKP ve MHP seçmeni gerçeklerle yüzleşiyor...'' başlıklı yazısında ''R.Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.5 den 37'lere gerilemesinin bana göre bir milyon farklı sebebi var.'' ifadelerini kullandı.

Elindeki güncel anketin ekonomi ile ilgili kısmına değinirken, ''Gelelim can alıcı sonuç ekonomiye. Hükümetin ekonomik politikalarının başarılı olduğuna inananların oranı sadece 12.6...'' hatırlatmasını yapan Demirağ, ''MHP'ye o verenlerin yüzde 78.9 u da başarısız buluyor. Varın gerisini siz düşünün.'' diyerek MHP seçmenin iktidara olan güvensizliğinin altını çizdi.

Yavuz Selim Demirağ'ın yazısının tamamı şu şekilde:

R.Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.5 den 37'lere gerilemesinin bana göre bir milyon farklı sebebi var. MHP ve diğer unsurların desteğine rağmen Haziran 2023 yılında yapılacak seçimlere kadar bu miktarın yüzde 30'unda altına düşeceği ve bu durumda Erdoğan'ın aday olmayacağını belirtmek de fayda görüyorum. Bu arada MHP seçmeninin Devlet Bahçeli ile ilgili olumlu düşüncesi yüzde 37.1 den 26 ya gerilemiş olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Türkiye genelinde Kılıçdaroğlu ile ilgili olumlu kanaat ise Temmuz 2021 de yüzde 21 iken bugün 37.1 e yükselişinin altını çizmek şart. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son çıkışları, evinden yayınladığı kısa videolar, SADAT'ın kapısına dayanması puanını ciddi artırıyor. Henüz resmi olarak adaylığını ilan etmeden Erdoğan'ı yakaladı. Millet İttifakı ve Altılı Masanın desteği ile Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 60'ı bulması içten bile değil.

Yüzde 20'lik kararsız oyların 2018 seçimlerinde oy verdikleri partiler şöyle: AKP 8.4, MHP 2.0, CHP 1.0, İYİ Parti 0.3, HDP 0.5, oy vermeyen 8.0. Gelelim kararsızların kendisine en yakın hissettiği partilere. AKP: 2.0, MHP 1.3, CHP 2.9, İYİ Parti 1.2, HDP 0.6, DEVA 0.5 diğer 1.0, Hiçbiri 10.9.

İşin özeti sandığa gitmeyenlerin oranı 8 ile 10 arası her zamanki gibi. AKP 8.4 den ancak 2 sini geri alma ihtimali var. CHP ise neredeyse yüzde 3 oranında avantaj sahibi. İYİ Parti ise 1.2 daha yazabiliyor.

Asıl bomba ucube sisteme dair. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili referandum olsa mevcut sistemi destekleyenlerin oranı sadece 28.1... Güçlendirilmiş Parlamenter sistemi isteyenler 81.6... Kararsız yada sandığa gitmeyenler 10.3... Kararsızlar dağıtıldığında mevcut sistem 31.3, Parlamenter sistem 68.7... Yani yüzde 70 lere varıyor.

Siyaset Bilimi üniversitelerde "Ana bilim dalı" içinde "Matematik, istatistik, sosyoloji, psikoloji" gibi bilim dallarını barındırır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başarılı olduğunu beyan edenlerin oranı 26.3... Başarısız diyenler 67... Fikrim yok diyenler 6.7... Başarısız diyenler AKP'ye oy verenlerin oranı 8.4, MHP'ye oy verenlerin yüzde 50.7 side başarısız diyor.

Gelelim can alıcı sonuç ekonomiye. Hükümetin ekonomik politikalarının başarılı olduğuna inananların oranı sadece 12.6... Demek ki Damat Bey'in "Mars'a duble yol yaptık desek inanacak yüzde 25'lik seçmenimiz var" iddiası da çökmüş! Başarısız diyenler 83.6... Fikir beyan etmeyenler sadece 3.8... AKP'ye oy verenlerin 51.1'i başarısız görüyor. MHP'ye o verenlerin yüzde 78.9 u da başarısız buluyor. Varın gerisini siz düşünün.

Tuzu kuruları bilmem ama Türkiye'nin önemli meselesinin yoksulluk ve hayat pahalılığı olduğunu düşünenlerin sayısı yüzde 68.1... İkinci konu ise yüzde 9.1 ile sığınmacılar. 8.4 ile işsizlik, Adalet ardından eğitim...

Türkiye'nin gerçek anlamdaki "Beka" meselesi olan sığınmacılar konusunda "Ülkelerine derhal geri dönmelidir" diyenlerin oranı yüzde 63.8... " Suriye yönetimi ile anlaşarak kademeli olarak geri gönderilmelidir" diyenler ise 28.9... Kalmak isteyenlere oturma ve vatandaşlık verilmeli diyenler sadece 4.8... Fikri olmayanlar 2.5... AKP'lilerin yüzde 50.8'i, MHP'lilerin 55.6, CHP'lilerin 80.9, İYİE Partililerin 80'i, HDP'lilerin 50.4'ü de "Derhal geri gönderilmeli" diyor.

Osman Kavala'ya verilen hukuksuz cezayı olumlu bulanlar sadece yüzde 27.7... Olumsuz bulanlar; 38.9... Fikri olmayanlar 33.5...

Raporun futbolseverleri ilgilendiren konusu da taraftarların yüzleşmesine imkan tanıyacak. Galatasaray taraftarı yüzde 26, Fenerbahçe 21.6, Beşiktaş 19.2, diğerleri 12.8, Takım tutmayanlar 14.9...

Atatürk Havaalanının Millet Bahçesine dönüştürülmesine olumlu bakanların oranı yüzde 31.8... Olumsuz bakanlar 53.5... Fikri olmayanlar 14.7... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hukuksuz cezayı olumlu bulanları 28.1... Olumsuz görenler 43.6... Fikri olmayan 28.3...

Gelelim bizim mesleğin gerçekleri ile yüzleşmeye "Bayiden basılı gazete alıyor musunuz?" sorusuna sadece yüzde 8.3 ü alıyorum derken almıyorum diyenlerin oranı 91.7... Gazetesini bayiden en fazla CHP'iler 8.0 ile, HDP'liler 6.1, İYİ Partililer 5.3 ile alıyormuş. Gazetelerin internet sitelerini takip edenlerin oranı yüzde 2.0 etmeyenler 75.0...

Yarın Denizli-Merkezefendi Belediyesinin faaliyetlerine katılımımı ve Kırşehir temaslarımın ayrıntılarını yazacağım.

Sevgi ile kalın....