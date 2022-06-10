İtalya'da kaybolan helikopterdeki 4 Türk'ten birinin Kocaeli'de yaşadığı ortaya çıktı

İtalya’nın Toskana Bölgesi’ne bağlı Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 4’ü Türk 6 yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Kaybolan Türk vatandaşlarının Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar, Altuğ Erbil olduğu açıklandı. Eczacıbaşı Holding tarafından yapılan açıklamada "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır." denildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İtalya’nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir" ifadelerine yer verildi. Helikopterde bulunan 4 Türk'ten birinin Karamürsel’de yaşayan Eczacıbaşı Holding’e bağlı Altınova’daki ipek kağıt fabrikasının müdürü Arif Cez olduğu öğrenildi.