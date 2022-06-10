Ölümcül hastalıkla doğan Poyraz’ın annesinden ameliyat için destek çağrısı

İzmit’te Eda-Özkan Güven çiftinin çocuğu Ertuğrul Poyraz, 4 Kasım'da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tüp bebek tedavisinden sonra dünyaya geldi. Ertuğrul Poyraz’a Patau sendromu (Trizomi-13) adı verilen ve 10 bin doğumda bir görülen kromozom hastalığı teşhisi koyuldu. Buradaki hastanede tedavisine başlanan Ertuğrul Poyraz’ın, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine boğazına trakeostomi kanülü takılarak solunum desteği sağlandı. 6 ay tedavi gören bebek, daha sonra taburcu edildi.

Taburcu olduktan bir süre sonra zatürre teşhisi koyulan Poyraz, Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirildi. Trizomi-13 hastalığının, kromozom anormalliği nedeniyle gelişen ve yaşamla bağdaşmayan ölümcül hastalık olduğunu belirten Eda Güven, Türkiye’de bu hastalıkla mücadele edip, yaşamını sürdüren 14 kişi olduğunu söyleyerek, çocuğunun bronkoskopi ameliyatı olabilmesi için yardım istediğini dile getirdi.

‘YARIN BİZİM İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR’

Çocuğunun yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü ve durumunun ciddiyetini koruduğunu anlatan Eda Güven, ameliyat için uygun hastane bulunması gerektiğini söyleyerek, “Ertuğrul Poyraz daha 7,5 aylık Trizomi-13 hastası. Doktorların yaşamla bağdaşmadığını söylediği ve ömür biçemediği bir hastalık. Şu anda acil bir ameliyat olması gerekiyor ve ameliyatı da Kocaeli’nde hiçbir hastanede yapılamıyor” diye konuştu.

Çocuğunun ameliyat olması için çok fazla zamanı kalmadığını belirten Eda Güven, “İstanbul’daki hastanelerin çocuğumu kabul etmesi gerekiyor ama 3 gündür sevk arayışımız sürüyor hala hiçbir hastaneye çocuğumuzu kabul ettiremedik. Şu anda durumu çok ciddi, acilen bir şekilde çocuğumun transfer olması gerekiyor, yaşayabilmesi için. Yardım istiyorum. Bizim hiç zamanımız yok, yarın çocuğum için çok geç olabilir. Lütfen sesimizi duyun, bize yardım edin” dedi.