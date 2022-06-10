İtalya'da dün kaybolan helikopterde, Türkiye'de özel bir firma için çalışan 4 Türk'ün bulunduğu belirtildi. Eczacıbaşı Holding tarafından yapılan açıklamada, "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır." denildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İtalya’nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir" ifadelerini kullandı. Helikopterde bulunanlardan ikisinin Eczacıbaşı Holding’e bağlı Altınova’daki İpek Kağıt fabrikasının müdürü Arif Cez ve Eczacıbaşı çalışanı aslen Kandıralı olan İlker Uçar olduğu öğrenildi. Karamürsel’de ikamet eden Cez ve Uçar’ın aileleri ve mesai arkadaşları endişe içinde haberleri takip ediyor.
10 Haz 2022 - 15:58- Asayiş Güncelleme: 10 Haz 2022 - 16:07
Kaybolan helikopterdeki 4 Türk'ten biri daha Kocaeli'den
İtalya'da dün 7 kişiyi taşıyan ve havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ten ikisinin Karamürsel’de yaşayan Arif Cez ile aslen Kandıralı olan İlker Uçar olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.