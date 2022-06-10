Kaybolan helikopterdeki 4 Türk'ten biri daha Kocaeli'den

İtalya'da dün kaybolan helikopterde, Türkiye'de özel bir firma için çalışan 4 Türk'ün bulunduğu belirtildi. Eczacıbaşı Holding tarafından yapılan açıklamada, "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır." denildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İtalya’nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir" ifadelerini kullandı. Helikopterde bulunanlardan ikisinin Eczacıbaşı Holding’e bağlı Altınova’daki İpek Kağıt fabrikasının müdürü Arif Cez ve Eczacıbaşı çalışanı aslen Kandıralı olan İlker Uçar olduğu öğrenildi. Karamürsel’de ikamet eden Cez ve Uçar’ın aileleri ve mesai arkadaşları endişe içinde haberleri takip ediyor.