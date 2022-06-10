İyi ki varsın Kaptan!

Kocaelispor’un eski futbolcularından, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın girişimi sonrası çıkan yeni spor yasası ile Kocaelispor Kulübü yöneticileri de dahil olmak üzere tüm kulüp başkanları harcamalarda daha titiz bir tavır takınmaya başladı.

İNCE ELEYİP SIK DOKUYORLAR!

Kocaelispor’un unutulmaz golcülerinden, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kabul edilen “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu” sayesinde kulüplerin borç batağından kurtulmasını sağlayacak. Kocaelispor da yıllarca hesapsız, kitapsız yönetildi ve dönemin başkan ile yöneticilerinin berbat ettiği kulüp amatöre kadar indi. Ancak şimdi pabuç pahalı ve yasa sonrası “Yarın başıma iş gelir, borç gelir” korkusu yaşayan başkan ve yöneticiler her harcadığı kalemi, her yaptığı transferi ince eleyip sık dokumak zorunda kalmaya başladı.

HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN!

Yeni spor yasası düzenlemesine göre, spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Spor federasyonları, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulacak. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için “Denk bütçe” sistemi getirilecek. Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan sorumlu olacak.

SPORUN ANAYASASI!

Sancaklı’nın bu girişimi sonrası 26 Mayıs 2022 tarihi itibari ile hayata geçen yasa sonrası, menajerlik sistemi düzeltilecek, çift ya da perde arkasında yapılan kontratlar, elden ödenen paralar, devletten kaçırılan vergiler gibi konuların hepsi düzene girecek. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya gibi futbolu gelişmiş ülkelerde kulüpler nasıl yönetiliyorsa ona benzer bir sistem de Türkiye’de gerçekleşecek. Sancaklı bu yasa ile ilgili “Türk spor tarihinin bir anayasasıdır” demiş ve kulüp başkan ile yöneticilerini erkenden uyarmıştı.