10 Haz 2022 - 16:44- Spor G: 10 Haz 2022 - 16:46

Ufuk için 290 bin ödenemez miydi?

Erdem ÖVÜÇ
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Ufuk için 290 bin ödenemez miydi? mask

Kocaelispor’un Altınordu’dan evraklarını aldığı Ufuk Birdal profesyonel yapılacak. Futbolcu farklı bir kulübe giderse bu satıştan Altınorduspor Kulübü yüzde 50 pay alacak. Eğer yeşil siyahlı kulüp yetiştirme bedeli olan 290 bin lirayı ödeseydi Ufuk’un tüm hakları Kocaelispor’da olacaktı.

ALTINORDU BU İŞİ BİLİYOR

Özellikle geride bıraktığımız sezon bir birinden anlamsız ve fahiş sözleşmelere imza atan, gereksiz bonservis paraları ödeyerek borçlanan yönetimin Ufuk Birdal ile ilgili yüzde “Sonraki satıştan 50 pay ödemeyi” kabul etmesi tepki ile karşılandı. Futbolcu ticareti konusunda ustalık belgesine sahip olan ve yetiştirme bedeli ile ilgili indirime gitmeyen Altınorduspor Kulübü de bu faydalı anlaşma için şimdiden avuçlarını ovuşturmaya başladı! Ancak Kocaeli kulüplerinden Kocaelispor’a futbolcu gönderildiğinde, bu kulüpler evraklarını hiçbir bedel istemeden veriyor ve kendilerine zaman zaman kuru bir teşekkür bile çok görülüyor!

10 Haz 2022 - 16:44 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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