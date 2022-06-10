Ufuk için 290 bin ödenemez miydi?

Kocaelispor’un Altınordu’dan evraklarını aldığı Ufuk Birdal profesyonel yapılacak. Futbolcu farklı bir kulübe giderse bu satıştan Altınorduspor Kulübü yüzde 50 pay alacak. Eğer yeşil siyahlı kulüp yetiştirme bedeli olan 290 bin lirayı ödeseydi Ufuk’un tüm hakları Kocaelispor’da olacaktı.
ALTINORDU BU İŞİ BİLİYOR
Özellikle geride bıraktığımız sezon bir birinden anlamsız ve fahiş sözleşmelere imza atan, gereksiz bonservis paraları ödeyerek borçlanan yönetimin Ufuk Birdal ile ilgili yüzde “Sonraki satıştan 50 pay ödemeyi” kabul etmesi tepki ile karşılandı. Futbolcu ticareti konusunda ustalık belgesine sahip olan ve yetiştirme bedeli ile ilgili indirime gitmeyen Altınorduspor Kulübü de bu faydalı anlaşma için şimdiden avuçlarını ovuşturmaya başladı! Ancak Kocaeli kulüplerinden Kocaelispor’a futbolcu gönderildiğinde, bu kulüpler evraklarını hiçbir bedel istemeden veriyor ve kendilerine zaman zaman kuru bir teşekkür bile çok görülüyor!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.