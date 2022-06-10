Kocaelispor Diadora ile anlaşabilir

Kocaelispor geride bıraktığımız sezon Nike’den vazgeçmiş ve Kappa ile anlaşmıştı. Ancak genel olarak marka beklenen verimi sağlayamadı ve malzemeler ile ilgili gerek teknik kadro, gerek futbolcular, gerekse de taraftarlar memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Yeşil siyahlıların bu yıl ise Kappa’dan vazgeçeceği ve yeni sezon öncesi markayı değiştireceği öğrenildi.
BETASPOR’UN YÜKLÜ ALACAĞI VAR
Yeni sezon forma ve malzeme markasının Diadora olması bekleniyor. Puma ile anlaşılmasına sıcak bakılırken bu marka ile ilgili öncelikle maliyet ve ardından tedarik endişesi yaşanıyor. BETA Spor sahiplerinin yeni bir anlaşma modeli ile kulüp ile görüşeceği ifade edilirken, mağazanın yüklü bir miktar alacağı olduğu da gelen haberler arasında.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.