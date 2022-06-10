10 Haz 2022 - 16:45- Spor G: 10 Haz 2022 - 16:46

Kocaelispor Diadora ile anlaşabilir
Kocaelispor Diadora ile anlaşabilir mask

Kocaelispor geride bıraktığımız sezon Nike’den vazgeçmiş ve Kappa ile anlaşmıştı. Ancak genel olarak marka beklenen verimi sağlayamadı ve malzemeler ile ilgili gerek teknik kadro, gerek futbolcular, gerekse de taraftarlar memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Yeşil siyahlıların bu yıl ise Kappa’dan vazgeçeceği ve yeni sezon öncesi markayı değiştireceği öğrenildi.

BETASPOR’UN YÜKLÜ ALACAĞI VAR

Yeni sezon forma ve malzeme markasının Diadora olması bekleniyor. Puma ile anlaşılmasına sıcak bakılırken bu marka ile ilgili öncelikle maliyet ve ardından tedarik endişesi yaşanıyor. BETA Spor sahiplerinin yeni bir anlaşma modeli ile kulüp ile görüşeceği ifade edilirken, mağazanın yüklü bir miktar alacağı olduğu da gelen haberler arasında.

10 Haz 2022 - 16:45 - Spor

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Kocaelispor Diadora ile anlaşabilir mask
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