14’ler geç açıldı!

Kocaelispor U-14 takımı sezonun son maçında Tuzlaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sezonu 12 maç sonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi sonrası 21 puanla dördüncü sırada tamamlayan yeşil siyahlılar geç açıldı.

YAZICI: EMİN ELLERDELER

1 puan farkla Play-Off maçlarını kaçıran Kocaelispor U-14 Takımı Teknik Sorumlusu Gürcan Yazıcı, sezon başındaki yoğun maç takvimi, 28 Haziran’ın okul maçları ve kadroyu kurarken zaman zaman yaşanan handikaplar nedeni ile sezona iyi giremediklerini ifade etti. Son haftalarda kimliklerini bulduğunu ifade eden Yazıcı çok iyi bir jenerasyonun geldiğini, daha alt yaş gruplarında da son derece özel ve yetenekli bir oyuncu grubuna sahip olduklarının altını çizerek alt yapının emin ellerde olduğunu sözlerine ekledi.