14’ler geç açıldı!

Kocaelispor U-14 takımı sezonun son maçında Tuzlaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sezonu 12 maç sonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi sonrası 21 puanla dördüncü sırada tamamlayan yeşil siyahlılar geç açıldı.
YAZICI: EMİN ELLERDELER
1 puan farkla Play-Off maçlarını kaçıran Kocaelispor U-14 Takımı Teknik Sorumlusu Gürcan Yazıcı, sezon başındaki yoğun maç takvimi, 28 Haziran’ın okul maçları ve kadroyu kurarken zaman zaman yaşanan handikaplar nedeni ile sezona iyi giremediklerini ifade etti. Son haftalarda kimliklerini bulduğunu ifade eden Yazıcı çok iyi bir jenerasyonun geldiğini, daha alt yaş gruplarında da son derece özel ve yetenekli bir oyuncu grubuna sahip olduklarının altını çizerek alt yapının emin ellerde olduğunu sözlerine ekledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.