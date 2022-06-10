10 Haz 2022 - 16:45- Spor G: 10 Haz 2022 - 16:47

Kerem Can’ın astarı yüzünden pahalı çıktı!
Kerem Can’ın astarı yüzünden pahalı çıktı! mask

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Gençlerbirliği’nden 750 bin lira bonservis ücreti verilerek transfer edilen sol bek Kerem Can Akyüz Kocaelispor forması ile sadece 7 maçta forma giydi. Bu maçların 4’ünde 11’de sahaya çıkan Kerem Can toplam 419 dakika sahada kalabildi. Atila Turan ile sol kanat savunmasını paylaşan Kerem Can ile yolların ayrılacak olması transferde bir isabetsiz karar daha alındığını ortaya koydu.

10 Haz 2022 - 16:45 - Spor

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