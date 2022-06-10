10 Haz 2022 - 16:46- Spor G: 10 Haz 2022 - 16:47

Korcan Çelikay ile 60 puanın 22’sini alabildik
Korcan Çelikay ile 60 puanın 22’sini alabildik mask

Geride bıraktığımız sezon öncesinde Kocaelispor ile anlaşan ancak sezon genelinde istenilen performanstan uzak kalan Korcan Çelikay, yeşil siyahlı kulübe veda etti. Yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Korcan Çelikay’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Korcan Çelikay’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi. Bu sezon 20 maçta kaleyi koruyan Korcan filelerinden 25 top çıkarırken, 20 maçın 15’inde gol yedi. Yeşil siyahlılar bu 20 maçta 10 yenilgi, 6 galibiyet, 4 de beraberlik elde etti. 

10 Haz 2022 - 16:46 - Spor

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Korcan Çelikay ile 60 puanın 22’sini alabildik mask
Korcan Çelikay ile 60 puanın 22’sini alabildik
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